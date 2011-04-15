Повтор! Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году до 0.8-1.3% с 1-1.5%

Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году до 0.8-1.3% с 1-1.5%, свидетельствуют материалы ЦБ.



В 2020-2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены вниз с учётом ожидаемого замедления роста мировой экономики. Ускорение экономического роста до 2-3% к 2022 году возможно по мере реализации комплекса мер Правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов, подчёркивает Банк России.



Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Это, по мнению регулятора, связано со снижением внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также со слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов.



В июле продолжился годовой рост промышленного производства, однако опережающие индикаторы за июль-август указывают на возможность ухудшения ситуации в промышленности. В условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения продолжается снижение годового темпа роста оборота розничной торговли. Рынок труда не создаёт избыточного инфляционного давления. Безработица на исторически низком уровне обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения, заявляет ЦБ.



В первом полугодии бюджетная политика оказала сдерживающее влияние на динамику экономической активности. Это отчасти связано с более медленной, чем ожидалось, реализацией запланированных Правительством национальных проектов. Увеличение государственных расходов, включая расходы инвестиционного характера, во второй половине 2019 года окажет поддержку экономическому росту.





"AK&M" от 09.09.2019