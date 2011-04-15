Нефть растёт из-за смены главы Минэнерго Саудовской Аравии

В понедельник нефтяные цены растут на новостях о смене министра энергетики в Саудовской Аравии. Король отправил в отставку Халида аль-Фалиха, который являлся автором сделки ОПЕК+ и возглавлял Российско-Саудовскую межправительственную комиссию. С 30 августа он постепенно утрачивал рычаги влияния: из названия его ведомства пропали слова “промышленность и минеральные ресурсы”, а в начале сентября министр лишился поста председателя совета директоров государственной нефтяной компании Saudi Aramco. В 2020 планируется IPO компании, которое должно стать самым крупным в истории - ее оценивают в $2 трлн. Об этом гвоорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Вероятнее всего король Саудовской Аравии оказался недоволен провалом политики по удержанию высоких цен на сырье, что должно помешать выгодно продать долю Saudi Aramco инвесторам. Таким образом, участники рынка надеются на новые меры по сокращению предложения нефти на рынке и дальнейший рост цен.



Дополнительную поддержку котировкам оказывает продолжающееся снижения количества активных буровых установок в США: на прошлой неделе они сократились еще на 4 единицы - 738 штук. В отсутствие негатива нефть вполне может подорожать до $62.50 за баррель, однако дальнейшее движение вверх, в текущей обстановке, кажется маловероятным.

















"AK&M" от 09.09.2019