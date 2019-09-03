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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 10 сентября в размере 65.5698 руб. против 65.9981 руб. на 7 сентября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
07.09.19 - 65.9981 руб.
06.09.19 - 66.0528 руб.
05.09.19 - 66.5002 руб.
04.09.19 - 66.9072 руб.
03.09.19 - 66.6235 руб.
"AK&M" от 09.09.2019