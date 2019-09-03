ЦБ РФ установил официальный курс евро на 10 сентября в размере 72.3300 руб. против 72.8883 руб. на 7 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



07.09.19 - 72.8883 руб.

06.09.19 - 72.8761 руб.

05.09.19 - 73.0638 руб.

04.09.19 - 73.2032 руб.

03.09.19 - 73.1726 руб.



































































































































































"AK&M" от 09.09.2019