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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 10 сентября в размере 72.3300 руб. против 72.8883 руб. на 7 сентября.
Курс евро за последние 5 дней:
07.09.19 - 72.8883 руб.
06.09.19 - 72.8761 руб.
05.09.19 - 73.0638 руб.
04.09.19 - 73.2032 руб.
03.09.19 - 73.1726 руб.
"AK&M" от 09.09.2019