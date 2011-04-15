Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 сентября

Банк России установил на 10 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.9874

1 Азербайджанский манат 38.6500

100 Армянских драмов 13.7535

1 Белорусский рубль 31.2550

1 Болгарский лев 36.9991

1 Бразильский реал 16.1391

100 Венгерских форинтов 21.9297

1000 Вон Республики Корея 54.9709

10 Гонконгских долларов 83.6285

10 Датских крон 96.9910

1 Доллар США 65.5698

1 Евро 72.3300

100 Индийских рупий 91.6560

100 Казахстанских тенге 16.9530

1 Канадский доллар 49.8062

100 Киргизских сомов 93.6718

10 Китайских юаней 91.9697

10 Молдавских леев 36.7853

1 Новый туркменский манат 18.7610

10 Норвежских крон 73.2231

1 Польский злотый 16.7027

1 Румынский лей 15.2968

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.7690

1 Сингапурский доллар 47.5143

10 Таджикских сомони 67.6626

1 Турецкая лира 11.4229

10000 Узбекских сумов 69.7551

10 Украинских гривен 26.1965

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.5787

10 Чешских крон 27.9830

10 Шведских крон 68.0509

1 Швейцарский франк 66.2455

10 Южноафриканских рэндов 44.3549

100 Японских иен 61.3002

"AK&M" от 09.09.2019