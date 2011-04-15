Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 сентября

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Банк России установил на 10 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.9874
1 Азербайджанский манат 38.6500
100 Армянских драмов 13.7535
1 Белорусский рубль 31.2550
1 Болгарский лев 36.9991
1 Бразильский реал 16.1391
100 Венгерских форинтов 21.9297
1000 Вон Республики Корея 54.9709
10 Гонконгских долларов 83.6285
10 Датских крон 96.9910
1 Доллар США 65.5698
1 Евро 72.3300
100 Индийских рупий 91.6560
100 Казахстанских тенге 16.9530
1 Канадский доллар 49.8062
100 Киргизских сомов 93.6718
10 Китайских юаней 91.9697
10 Молдавских леев 36.7853
1 Новый туркменский манат 18.7610
10 Норвежских крон 73.2231
1 Польский злотый 16.7027
1 Румынский лей 15.2968
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.7690
1 Сингапурский доллар 47.5143
10 Таджикских сомони 67.6626
1 Турецкая лира 11.4229
10000 Узбекских сумов 69.7551
10 Украинских гривен 26.1965
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.5787
10 Чешских крон 27.9830
10 Шведских крон 68.0509
1 Швейцарский франк 66.2455
10 Южноафриканских рэндов 44.3549
100 Японских иен 61.3002
"AK&M" от 09.09.2019