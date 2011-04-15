Банк России на 10 сентября понизил курс евро к рублю почти на 56 копеек до 72.3300 руб., курс доллара США - почти на 43 копейки до 65.5698 руб.

Банк России на 10 сентября понизил официальный курс евро к рублю почти на 56 копеек до 72.3300 руб. с 72.8883 руб., курс доллара США - почти на 43 копейки до 65.5698 руб. с 65.9981 руб. 7 сентября.



Стоимость бивалютной корзины на 10 сентября уменьшилась почти на 47 копеек (-0.7%) до 68.6119 руб. с 69.0987 руб. 7 сентября.



"AK&M" от 09.09.2019