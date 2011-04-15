В рамках СМЭФ-2019 пройдёт экспертная сессия "Сбережение народа - сбережение семьи"

В рамках VIII Славянского международного экономического форума, который состоится 18 октября 2019 года в Брянске, пройдет экспертная сессия "Сбережение народа - сбережение семьи".



В ходе экспертной сессии будут подняты наиболее важные вопросы, а именно как в регионах России реализуется национальный проект "Демография"? Как решают проблему низкой рождаемости в славянских странах? Формы поддержки семей при рождении детей, какие новации запланированы в нацпроектах? Что больше стимулирует рождаемость - прямая материальная помощь, поддержка занятости молодых семей, решение жилищных или иных проблем? Какие программы нацелены на повышение значимости семейных ценностей? Какие общественные инициативы служат развитию института семьи? Какое место занимает православная церковь в деле сбережения семьи? Как обеспечить долгую и достойную жизнь людям предпенсионного и пенсионного возраста? В чем особенность программ, нацеленных на активное долголетие?



Модератором сессии выступит Надежда Якимочкина - основатель и генеральный директор уникального стартапа "Когнитив Лабс".



Основная тема СМЭФ-2019 "Сбережение и приумножение человеческого потенциала". В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.



Форум инициирован правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.



Регистрация участников проводится на сайте http://slavyanskyforum.com









"AK&M" от 09.09.2019