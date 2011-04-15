Московская Биржа расширила функционал аналитических продуктов. Участникам рынка предоставлены дополнительные возможности при использовании аналитического продукта Московской Биржи "Агрегированный нетто-объём 2". Об этом говорится в сообщении биржи.



Теперь исторические данные можно скачать через Web API биржи. Ранее они предоставлялись по запросу через сайт биржи.



Пользователям стали доступны данные с 2007 года, а их обновление происходит на ежедневной основе с задержкой в две недели. Ранее исторические данные были доступны за период 2014–2017 годов без обновления.



Аналитический продукт "Агрегированный нетто-объём 2", представленный пользователям в ноябре 2018 года, рассчитывается ежедневно и содержит данные по нетто-объёму торгов топ-30, топ-70 и топ-100 клиентов по десяти наиболее ликвидным акциям, обращающимся на фондовом рынке Московской Биржи.



"AK&M" от 09.09.2019