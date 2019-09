Московская Биржа подписала меморандум о взаимопонимании с Zhengzhou Commodity Exchange

Московская Биржа и Товарная биржа Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity Exchange, Китай) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества и всестороннее укрепление партнёрских отношений и взаимодействия между биржами. Об этом говорится в сообщении Московской Биржи.



Московская Биржа развивает сотрудничество с ведущими китайскими биржами и финансовыми институтами. Основные цели этой работы – стимулирование расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем, увеличение объёмов операций с инструментами в юанях в России, в том числе в рамках привлечения финансирования российско-китайскими инфраструктурными проектами.



Московская Биржа уже имеет соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве с Банком Китая (Bank of China – BOC), Торгово-промышленным банком Китая (Industrial and Commercial Bank of China – ICBC), Шанхайской фондовой биржей (Shanghai Stock Exchange – SSE), Китайской фьючерсной биржей (China Financial Futures Exchange – CFFEX), Даляньской товарной биржей (Dalian Commodity Exchange – DCE), Шанхайской биржей золота (Shanghai Gold Exchange – SGE), Шэньчжэньской фондовой биржей (Shenzhen Stock Exchange – SZSE), крупнейшими китайскими брокерами CITIC Securities и Galaxy Securities, а также дочерней компанией Шанхайской фондовой биржи SSE InfoNet по распространению рыночных данных Московской Биржи на территории Китая.



Zhengzhou Commodity Exchange – крупнейшая деривативная биржа Китая, основанная в 1990 году, специализируется на организации торгов поставочными производными финансовыми инструментами (фьючерсами и опционами) на сельскохозяйственную и химическую продукцию, включая рис, пшеницу, сахар, хлопок, рапсовое масло, муку, стекло, продукты на основе нефти и др. Биржа выполняет функции центрального контрагента и клиринговой организации на своих рынках. Сервисы ZCE отвечают самым современным требованиям, включая сервисы по организации электронных торгов, поставке товаров, клирингу и контролю за рисками.



Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



"AK&M" от 09.09.2019