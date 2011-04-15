Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/09/2019
14:08

Минстрой отменяет необходимость получения технических свидетельств по оценке пригодности СФТК

Минстрой отменяет необходимость получения технических свидетельств по оценке пригодности систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК). Это стало возможным благодаря разработанной системе нормативных документов, говорится в сообщении министерства со ссылкой на замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрия Волкова.

"Отмена получения технических свидетельств на СФТК решает важные задачи. Во-первых, снимает барьер для входа на рынок штукатурных фасадных систем новых игроков, а во-вторых, способствует росту конкуренции и повышению качества продукции. В течение последних 20 лет действовала система выдачи технических свидетельств на СФТК и такое регулирование имело свое обоснование. Однако теперь, благодаря разработанной системе нормативных документов, в технических свидетельствах необходимость отсутствует. Полагаем целесообразным продолжить работу по их сокращению и по другим направлениям", – сказал Д.Волков.

"AK&M" от 09.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100