Минстрой отменяет необходимость получения технических свидетельств по оценке пригодности СФТК

Минстрой отменяет необходимость получения технических свидетельств по оценке пригодности систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК). Это стало возможным благодаря разработанной системе нормативных документов, говорится в сообщении министерства со ссылкой на замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрия Волкова.



"Отмена получения технических свидетельств на СФТК решает важные задачи. Во-первых, снимает барьер для входа на рынок штукатурных фасадных систем новых игроков, а во-вторых, способствует росту конкуренции и повышению качества продукции. В течение последних 20 лет действовала система выдачи технических свидетельств на СФТК и такое регулирование имело свое обоснование. Однако теперь, благодаря разработанной системе нормативных документов, в технических свидетельствах необходимость отсутствует. Полагаем целесообразным продолжить работу по их сокращению и по другим направлениям", – сказал Д.Волков.



"AK&M" от 09.09.2019