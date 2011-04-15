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09/09/2019
14:02

Российские рынки настраиваются на рост

Минувшая неделя принесла российскому фондовому рынку "медвежьи" настроения. Индекс ММВБ спустился ниже отметки 2800, однако, учитывая масштабный рост на протяжении предыдущих восьми сессий, это снижение вполне укладывается в рамки естественной коррекции, обусловленной рядом внутренних и внешних факторов, включая слабую макроэкономическую статистику по США и снижение экономической активности в России. Об этом говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК "Инстант Инвест" Александра Тимофеева.

Банк России ожидаемо понизил учётную ставку до 7% и подтвердил вероятность дальнейшего ослабления инфляционного давления вплоть до первого квартала 2020 года. Регулятор при этом снизил прогноз по росту ВВП на текущий год с 1-1.5% до 0.8-1.3%. В этом контексте, скорее всего, ЦБ продолжит держать курс на смягчение кредитно-денежной политики в целях стимулирования слабеющей экономики, благо показатели инфляции пока это позволяют, подчеркивает аналитик.

Снижение ставок в сочетании с улучшением геополитической обстановки и сохранением интереса к рисковым активам формирую благоприятный фон для рынка акций, позволяя рассчитывать на возобновление и сохранение восходящего тренда в среднесрочной перспективе. Прежде всего выиграют "голубые фишки", обеспечивающие инвесторам стабильный дивидендный доход, а также бумаги с низким показателем риска.

Российская валюта уверенно росла почти всю минувшую неделю, при этом даже снижение учётной ставки Центробанка не смогло развернуть рубль в медвежьем направлении. Сегодня с утра рубль также открылся ростом, на отметке 65.53 руб. за доллар. На текущий момент пара доллар/рубль торгуется вблизи уровня открытия при этом, скорее всего, восходящая динамика продолжит набирать обороты под влиянием благоприятной макроэкономической конъюнктуры.

Нефть дорожает на фоне снижения активности американских нефтедобывающих компаний и сокращения числа активных буровых установок. Так, нефть марки Brent за неделю поднялась в цене почти на 6% и сейчас торгуется на отметке $62 за баррель. Нефть марки WTI укрепилась на 4% до $57 за баррель.

Кроме того, США и Китай проявили готовность сесть за стол переговоров, снизив градус геополитической напряжённости. Это также может благоприятно повлиять на динамике российского фондового рынка и поддержать рост рубля.

"AK&M" от 09.09.2019
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