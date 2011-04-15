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09/09/2019
15:39

Доходность ОФЗ в августе продолжила снижение

Кривая доходности ОФЗ в августе 2019 года продолжила снижаться на фоне смягчения общих денежно-кредитных условий в крупнейших экономиках мира, отмечается в обзоре Банка России.

Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев, по данным Национального расчётного депозитария, за месяц немного снизилась – до 29% от общего объёма рынка ОФЗ.

Тренд на смягчение денежно-кредитной политики в мире сопровождается повышением доли рыночных инструментов с отрицательной доходностью. Иностранные банки все чаще устанавливают отрицательные ставки в отдельных валютах для клиентов-вкладчиков, однако российские банки не имеют такой возможности в силу законодательных ограничений. В связи с этим распространяется практика взимания (повышения) банками комиссии за обслуживание счетов по привлечению средств в валютах с отрицательной доходностью.

Результаты стресс-тестирования российского рынка внебиржевых деривативов в сценариях дальнейшего снижения ставок мировыми центральными банками, а также жесткого сценария Brexit не выявило рисков потери финансовой устойчивости участников. В то же время в случае реализации жесткого сценария Brexit косвенные эффекты могут оказать существенное влияние на глобальные рынки.

"AK&M" от 09.09.2019
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