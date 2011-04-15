ЦБ объявил учётную цену золота на 10 сентября - 3183.15 руб./г против 3193.33 руб./г на 7 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 10 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3183.15 руб./грамм
Серебро: - 38.30 руб./грамм
Платина: - 1996.39 руб./грамм
Палладий: - 3265.47 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
03.09 04.09 05.09 06.09 07.09
Золото 3263.01 3296.48 3290.00 3275.94 3193.33
Серебро 39.31 39.74 41.27 40.82 38.50
Платина 2004.91 2013.44 2069.61 2085.42 1994.57
Палладий 3287.96 3304.11 3303.26 3312.89 3299.53