Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во II квартале на 0.9%

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ВВП России во II квартале 2019 года, по первой оценке Росстата, вырос на 0.9% в годовом исчислении, что совпадает с предварительной оценкой. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.
Объем ВВП в текущих ценах составил 26.188 трлн руб. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2019 года по отношению ко II кварталу 2018 года составил 104.6%.
Объем ВВП за I полугодие 2019 года составил в текущих ценах 50.675 трлн руб., увеличившись на 0.7%.
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