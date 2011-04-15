Большинство россиян придерживается сберегательной модели поведения, ВЦИОМ

Большинство россиян считает, что сейчас лучше сберегать (66%) и меньше тратить. Только четверть россиян придерживается мнения, что лучше побыстрее потратить сбережения (23%). Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ.



На 4 п.п. увеличилась доля россиян, которые считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок (28% против 24% в июле 2019 года).



Свободные деньги нужно положить в банк - считает 47% респондентов. Это мнение распространено среди россиян, оценивших материальное положение своей семьи как хорошее или очень хорошее, - за вложение свободных финансов в банк высказалось 64% респондентов. Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 года.



В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад. Доля россиян, декларирующих отсутствие сбережений, составила в августе 33% от всех опрошенных, продолжая тенденцию к снижению. Также каждый десятый хранит свои сбережения в иностранной валюте (10%), половина из них - в долларах (5%).





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