Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/09/2019
17:07

Большинство россиян придерживается сберегательной модели поведения, ВЦИОМ

Большинство россиян считает, что сейчас лучше сберегать (66%) и меньше тратить. Только четверть россиян придерживается мнения, что лучше побыстрее потратить сбережения (23%). Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ.

На 4 п.п. увеличилась доля россиян, которые считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок (28% против 24% в июле 2019 года).

Свободные деньги нужно положить в банк - считает 47% респондентов. Это мнение распространено среди россиян, оценивших материальное положение своей семьи как хорошее или очень хорошее, - за вложение свободных финансов в банк высказалось 64% респондентов. Треть россиян напротив предполагают, что деньги из банков сейчас забрать (32%) - данный показатель стабилен с февраля 2019 года.

В национальной валюте хранят свои сбережения большинство россиян (63%), что больше на 5%, чем два месяца назад. Доля россиян, декларирующих отсутствие сбережений, составила в августе 33% от всех опрошенных, продолжая тенденцию к снижению. Также каждый десятый хранит свои сбережения в иностранной валюте (10%), половина из них - в долларах (5%).


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100