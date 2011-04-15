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09/09/2019
18:02

ФАС одобрила слияние компаний "ЛСР. Стеновые" и "Н+Н"

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО "ЛСР. Стеновые" о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО "Н+Н". Об этом говорится в сообщении ФАС.

При этом ведомство выдало компании предписание, согласно которому компания "ЛСР. Стеновые" должна выполнить ряд обязательств, направленных на развитие конкуренции на рынке газобетонных блоков в Северо-Западном федеральном округе.

Проведённый анализ состояния конкуренции показал, что после объединения компаний ООО "ЛСР. Стеновые" будет занимать доминирующее положение на рынке газобетонных блоков в границах регионов СЗФО. При принятии решения ФАС учитывала наличие потенциальной конкуренции газобетонных блоков с другими видами стеновых материалов.

"Ключевую роль при принятии ведомством решения по сделке стали планы компании, направленные на повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом рынке. В частности, за счёт расширения ассортимента продукции и географии поставок газобетонных блоков в Финляндию и страны Прибалтики", - поясняет Нелли Галимханова, начальник Управления контроля промышленности ФАС.

В соответствии с выданным предписанием ООО "ЛСР. Стеновые" необходимо исполнить взятые на себя обязательства по осуществлению инвестиций, в том числе в производство новых видов изделий из газобетона.


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