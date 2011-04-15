На выборах губернатора Курской области Р.Старовойт получил 81.07% голосов избирателей

На выборах главы Курской области Роман Старовойт получил 81.07% голосов избирателей. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области со ссылкой на Избирательную комиссию Курской области.



Как сообщила председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, по предварительным данным, явка на выборах губернатора Курской области составила 41.56%.



Р.Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова, в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы. В 1995-2005 годах являлся руководителем инвестиционных и строительных компаний в Санкт-Петербурге. В 2005-2010 годах был начальником отдела по работе с инвесторами Управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. В 2010-2012 годах – заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. В 2012-2018 годах являлся главой Федерального дорожного агентства. С 11 октября 2018 года - временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.



"AK&M" от 09.09.2019