Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 10 сентября 2019 года.



ЦЕНЫ НА МАШИНЫ РАЗГОНЯТ УТИЛЬСБОРОМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ ЕГО ПОВЫШЕНИЕ



Как выяснил "Ъ", правительство с 1 января может существенно повысить утилизационный сбор на автомобили. Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного - и последнего - снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте - на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2-4%.





КАЗАХСТАНУ НЕ ДАЮТ ДАТЬ УГЛЯ

РОССИЯ НЕ ПУСКАЕТ СЫРЬЕ ПАРТНЕРОВ ПО ЕЭС НА УКРАИНУ



Казахстан и Киргизия обвинили Россию в том, что она фактически квотирует экспорт их угля на Украину. Эти страны поставляют свой уголь транзитом через Россию, которая с июня поставляет уголь в страну только по специальным разрешениям. В Минэкономики РФ считают проблему надуманной, утверждая, что Казахстан все равно не вывозит даже согласованные объемы. Спор может закончиться началом формального расследования против России в Евразийской экономической комиссии.





РАДИАЦИИ НЕ ХВАТИЛО ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

"РОСАТОМ" ОБЯЗАЛИ ВЛОЖИТЬСЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОТ ТЕРРОРИСТОВ





Как стало известно "Ъ", прокуратура Мурманской области через суд обязала предприятие "Росатома", отвечающее за сохранность радиоактивных отходов, в том числе отработанного топлива атомных подводных лодок, обеспечить их физическую защиту от террористов. Соответствующие работы обойдутся в десятки миллионов рублей, а закончить их планируют только в 2022 году. Ответчики утверждают, что еще три года будут проводить "компенсирующие" мероприятия для защиты объектов.





ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТУРБИНЫ ПРОТЕСТИРУЮТ В КАШИРЕ

МИНЭНЕРГО ВЫБРАЛО МЕСТО ДЛЯ КРУПНОЙ ТЭС



Минэнерго считает, что наименее накладным для энергорынка вариантом строительства ТЭС на новых экспериментальных турбинах является строительство газовой ТЭС мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области. CAPEX этого проекта, по оценке министерства, составит около 100 млрд руб. "Совет рынка" оценивает общую нагрузку на рынок в 200 млрд руб. При альтернативных вариантах размещения проект придется дробить на две-три мелкие станции, что поднимает совокупный CAPEX проекта примерно на 30%.





АПТЕКИ ДОБЕЖАЛИ MARATHON

ГРУППА АЛЕКСАНДРА ВИНОКУРОВА ПРОДАЕТ СВОЮ СЕТЬ



После приобретения 13,2% в розничной сети "Магнит" Marathon Group решила продать свою аптечную сеть "Мега Фарм", большая часть точек которой располагается на площадях X5 Retail Group. Созданный в 2016 году проект предполагал открытие за три года 3 тыс. аптек, но по итогам первого полугодия в сети было только 585 точек, а ее оборот упал вдвое. Покупателем может стать фармдистрибутор "Гранд Капитал".





"КАПИТАЛЪ" УХОДИТ ИЗ РОЗНИЦЫ

"АЛЬФА-КАПИТАЛ" КУПИЛ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В НАГРУЗКУ К ПАЕВЫМ ФОНДАМ





"Капиталъ Управление активами", входящая в одну из старейших групп управляющих компаний (УК), сменила владельца. Покупателем компании, а также трех интервальных инвестфондов выступил "Альфа-Капитал", который собирается сохранить компанию и сконцентрировать на ней обслуживание состоятельных инвесторов. Как отмечают участники рынка, консолидация отрасли продолжится, поскольку небольшим компаниям в условиях жесткой конкуренции с крупными внутригрупповыми УК сложно удовлетворять регуляторным требованиям.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 10.09.2019