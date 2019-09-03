ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 10 сентября, в размере 65.5698 руб. против 65.9981 руб. на 7 сентября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



07.09.19 - 65.9981 руб.

06.09.19 - 66.0528 руб.

05.09.19 - 66.5002 руб.

04.09.19 - 66.9072 руб.

03.09.19 - 66.6235 руб.

































"AK&M" от 09.09.2019