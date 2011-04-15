Повтор! Реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 2.8%

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Реальный эффективный курс рубля в январе-августе 2019 года вырос на 4.5%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Реальный курс рубля к доллару в январе-августе увеличился на 2.7%, к евро - на 5.7%.
Реальный эффективный курс рубля в августе 2019 года снизился на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем. Реальный курс рубля к доллару упал на 3.9%, к евро - на 3%.
"AK&M" от 09.09.2019