Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/09/2019
10:08

Повтор! Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во II квартале на 0.9%

ВВП России во II квартале 2019 года, по первой оценке Росстата, вырос на 0.9% в годовом исчислении, что совпадает с предварительной оценкой. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.

Объем ВВП в текущих ценах составил 26.188 трлн руб. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2019 года по отношению ко II кварталу 2018 года составил 104.6%.

Объем ВВП за I полугодие 2019 года составил в текущих ценах 50.675 трлн руб., увеличившись на 0.7%.



"AK&M" от 10.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100