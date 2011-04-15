Повтор! Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во II квартале на 0.9%

ВВП России во II квартале 2019 года, по первой оценке Росстата, вырос на 0.9% в годовом исчислении, что совпадает с предварительной оценкой. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.



Объем ВВП в текущих ценах составил 26.188 трлн руб. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2019 года по отношению ко II кварталу 2018 года составил 104.6%.



Объем ВВП за I полугодие 2019 года составил в текущих ценах 50.675 трлн руб., увеличившись на 0.7%.







"AK&M" от 10.09.2019