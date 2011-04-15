Аэропорт "Домодедово" расширил аэровокзал

Московский аэропорт "Домодедово" открыл западный атриум в зоне внутренних воздушных линий. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.



В аэровокзале появилось новое пространство для отдыха пассажиров и развития выставочных и коммерческих проектов. Общая площадь терминала выросла на 6.8 тыс. кв. м.



Проект реализован в рамках концепции UNDER ONE ROOF - развитие единого терминала под одной крышей. Такой подход позволяет наиболее эффективно использовать трансферный потенциал аэропорта. В рамках такой же концепции работает, например, один из крупнейших европейских транспортных узлов - амстердамский аэропорт Схипхол.



Высота атриума достигает 22 м. Сплошное остекление фасада подчёркивает преимущества естественного освещения и за счёт этого повышает энергоэффективность терминала. Пространство отвечает требованиям доступной среды.



В западном атриуме уже функционирует новая входная группа, большая зона ожидания, автоматизированные терминалы для заказа такси и покупки билетов на "Аэроэкспресс", медицинский пункт. Из этой части аэровокзала пролегает самый короткий путь к паркингу Р3, который предназначен для автомобилей операторов каршеринга.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году составил 29.4 млн. На международных воздушных линиях трафик в 2018 году составил 13.3 млн человек, на внутренних воздушных линиях - 16.1 млн человек. Отмечается, что за год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учёта перевозчиков, прекративших полёты). В 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.



"AK&M" от 10.09.2019