Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/09/2019
11:30

В Приэльбрусье построят новую горнолыжную трассу

В Приэльбрусье построят новую горнолыжную трассу, говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая одобрила проектно-сметную документацию на строительство горнолыжной трассы для всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус".

Горный район Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской Республике уже более полувека является одним из самых популярных мест на туристической карте России. Ежегодно сюда стремятся десятки тысяч спортсменов и любителей зимнего отдыха со всего мира. Многих гостей привлекает возможность покорить Эльбрус - высочайшую гору России и Европы, высота которой составляет 5642 метра. В настоящее время курорт располагает 15.4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъёмниками.

Проектом, получившим положительное заключение Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено сооружение новой горнолыжной трассы "красного" уровня сложности в посёлке Терскол. Начинаться трасса будет на отметке 3806.41 м, её протяжённость по склону составит 1514.95 м. Для защиты от лавин в районе трассы будут установлены снегоудерживающие барьеры. Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств АО "Курорты Северного Кавказа".

Генеральный проектировщик: ООО "Национальные канатные дороги".

"AK&M" от 10.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100