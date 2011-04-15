В Приэльбрусье построят новую горнолыжную трассу, говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая одобрила проектно-сметную документацию на строительство горнолыжной трассы для всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус".



Горный район Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской Республике уже более полувека является одним из самых популярных мест на туристической карте России. Ежегодно сюда стремятся десятки тысяч спортсменов и любителей зимнего отдыха со всего мира. Многих гостей привлекает возможность покорить Эльбрус - высочайшую гору России и Европы, высота которой составляет 5642 метра. В настоящее время курорт располагает 15.4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъёмниками.



Проектом, получившим положительное заключение Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено сооружение новой горнолыжной трассы "красного" уровня сложности в посёлке Терскол. Начинаться трасса будет на отметке 3806.41 м, её протяжённость по склону составит 1514.95 м. Для защиты от лавин в районе трассы будут установлены снегоудерживающие барьеры. Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств АО "Курорты Северного Кавказа".



Генеральный проектировщик: ООО "Национальные канатные дороги".



"AK&M" от 10.09.2019