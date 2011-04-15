S7 Airlines с 25 декабря открывает рейсы по маршруту Москва-Милан

S7 Airlines с 25 декабря 2019 года открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Москва-Милан. Об этом говорится в сообщении компании.



Полёты будут выполняться до семи раз в неделю. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 11:35, прилёт в Милан в 13:15 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 14:15 и прилетает в Москву в 19:50. Рейсы будут осуществляться на Airbus A320.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.



"AK&M" от 10.09.2019