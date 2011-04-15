Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 сентября

Банк России установил на 11 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.8914

1 Азербайджанский манат 38.5731

100 Армянских драмов 13.7405

1 Белорусский рубль 31.2972

1 Болгарский лев 36.9526

1 Бразильский реал 15.9822

100 Венгерских форинтов 21.8233

1000 Вон Республики Корея 54.9319

10 Гонконгских долларов 83.4547

10 Датских крон 96.8854

1 Доллар США 65.4393

1 Евро 72.3039

100 Индийских рупий 90.9776

100 Казахстанских тенге 16.9477

1 Канадский доллар 49.6203

100 Киргизских сомов 93.4847

10 Китайских юаней 92.1019

10 Молдавских леев 36.8361

1 Новый туркменский манат 18.7237

10 Норвежских крон 72.9186

1 Польский злотый 16.6716

1 Румынский лей 15.2756

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.6087

1 Сингапурский доллар 47.4301

10 Таджикских сомони 67.5328

1 Турецкая лира 11.3446

10000 Узбекских сумов 69.6163

10 Украинских гривен 26.3152

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.6932

10 Чешских крон 27.9500

10 Шведских крон 67.1558

1 Швейцарский франк 66.0203

10 Южноафриканских рэндов 44.4449

100 Японских иен 61.0071

"AK&M" от 10.09.2019