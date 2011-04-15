Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/09/2019
12:55

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 сентября

Банк России установил на 11 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 44.8914
1 Азербайджанский манат 38.5731
100 Армянских драмов 13.7405
1 Белорусский рубль 31.2972
1 Болгарский лев 36.9526
1 Бразильский реал 15.9822
100 Венгерских форинтов 21.8233
1000 Вон Республики Корея 54.9319
10 Гонконгских долларов 83.4547
10 Датских крон 96.8854
1 Доллар США 65.4393
1 Евро 72.3039
100 Индийских рупий 90.9776
100 Казахстанских тенге 16.9477
1 Канадский доллар 49.6203
100 Киргизских сомов 93.4847
10 Китайских юаней 92.1019
10 Молдавских леев 36.8361
1 Новый туркменский манат 18.7237
10 Норвежских крон 72.9186
1 Польский злотый 16.6716
1 Румынский лей 15.2756
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.6087
1 Сингапурский доллар 47.4301
10 Таджикских сомони 67.5328
1 Турецкая лира 11.3446
10000 Узбекских сумов 69.6163
10 Украинских гривен 26.3152
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.6932
10 Чешских крон 27.9500
10 Шведских крон 67.1558
1 Швейцарский франк 66.0203
10 Южноафриканских рэндов 44.4449
100 Японских иен 61.0071

"AK&M" от 10.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100