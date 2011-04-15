Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 сентября

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Банк России установил на 11 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.8914
1 Азербайджанский манат 38.5731
100 Армянских драмов 13.7405
1 Белорусский рубль 31.2972
1 Болгарский лев 36.9526
1 Бразильский реал 15.9822
100 Венгерских форинтов 21.8233
1000 Вон Республики Корея 54.9319
10 Гонконгских долларов 83.4547
10 Датских крон 96.8854
1 Доллар США 65.4393
1 Евро 72.3039
100 Индийских рупий 90.9776
100 Казахстанских тенге 16.9477
1 Канадский доллар 49.6203
100 Киргизских сомов 93.4847
10 Китайских юаней 92.1019
10 Молдавских леев 36.8361
1 Новый туркменский манат 18.7237
10 Норвежских крон 72.9186
1 Польский злотый 16.6716
1 Румынский лей 15.2756
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.6087
1 Сингапурский доллар 47.4301
10 Таджикских сомони 67.5328
1 Турецкая лира 11.3446
10000 Узбекских сумов 69.6163
10 Украинских гривен 26.3152
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.6932
10 Чешских крон 27.9500
10 Шведских крон 67.1558
1 Швейцарский франк 66.0203
10 Южноафриканских рэндов 44.4449
100 Японских иен 61.0071
"AK&M" от 10.09.2019