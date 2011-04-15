Аукцион по продаже принадлежащих Газпрому акций Центргаза назначен на 18 сентября

Аукцион по продаже принадлежащих ПАО "Газпром" обыкновенных именных акций АО "Центргаз" назначен на 18 сентября. Об этом говорится в материалах компании.



Дата окончания приёма заявок - 16 сентября.

Организатор торгов - ООО "Электронная торговая площадка ГПБ".

На торги выставлены принадлежащие Газпрому 807067013 акций Центргаза, что с учетом округления составляет 99.9918% уставного капитала компании. Начальная цена - 1.906 млрд руб. Шаг аукциона составляет 500 тыс. руб., размер задатка - 50 млн руб.



АО "Центргаз" (Тула, входит в ПАО "Газпром") является многопрофильным инвестиционно - строительным холдингом. Включает подрядные организации, выполняющие широкий спектр работ, производства по выпуску строительных материалов, конструкций и изделий, коммерческие службы. По состоянию на 31 декабря 2018 года АО"Центргаз" владел более чем 10% уставного следующих компаний: ЗАО "Центргазстрой", ЗАО "Центргазтрубопроводстрой", АО "Центргазпромстрой", АО "Центргазмеханизация" ЗАО "ПМК-1 - Центргаз".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.09.2019