Аукцион по продаже принадлежащих Газпрому акций "Газпром спецгазавтотранс" назначен на 23 сентября

Аукцион по продаже принадлежащих ПАО "Газпром" акций ПАО "Газпром спецгазавтотранс" назначен на 23 сентября. Об этом говорится в материалах компании.



Дата окончания приёма заявок - 19 сентября. Начальная цена - 1.073 млрд руб.



На торги выставлены принадлежащие Газпрому 498112 обыкновенных именных акций компании номинальной стоимостью 1 руб. каждая, что составляет 51% уставного капитала компании.



Основной вид деятельности ПАО "Газпром спецгазавтотранс" - строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал составляет 976.69 тыс. руб. и разделен на 976690 акций, из них 97830 - привилегированные акции типа А номинальной стоимостью 1 руб. и 878 860 штук - обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 руб.



"Газпром спецгазавтотранс" имеет филиалы (в городах Чайковский, Магнитогорск и посёлке Игрим Тюменской области), а также зависимые общества.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.09.2019