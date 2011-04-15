Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июле уменьшилось на 6.2% до $104.8 млрд

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июле 2019 года уменьшилось на 6.2% до $104.8 млрд в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные ФТС.



Внешнеторговый оборот России снизился на 2.3% до $377.3 млрд. Объём экспорта сократился на 3.2% до $241.1 млрд, импорта - на 0.7% до $136.2 млрд.





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