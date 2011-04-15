Правительство одобрило законопроект, внедряющий единый стандарт оказания госуслуг в сфере строительства

Правительство РФ одобрило поправки в градостроительное законодательство, подготовленные Минстроем во исполнение мероприятий комплексной "дорожной карты" развития конкуренции в части строительства. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Поправки предусматривают создание единого стандарта предоставления госуслуг в сфере строительства. Такие стандарты будут обладать безусловным приоритетом над административными регламентами, утверждаемыми органами власти. Они будут определять структуру, порядок, условия и результат услуг, в том числе предусмотренных исчерпывающими перечнями. Первые стандарты планируется внедрить в сфере строительства.



Согласно данным Генпрокуратуры, в 2017 и 2018 годах было опротестовано порядка 12 тыс. незаконных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в 2016 году - 6.7 тыс. В числе типовых нарушений, содержащихся в регламентах муниципалитетов: запрос документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством, незаконные основания для отказа в приеме обращений, увеличение сроков оказания услуг в обход норм, установленных на федеральном уровне.





"AK&M" от 10.09.2019