В столичном метро появились копировальные автоматы

В вестибюлях станций "Пушкинская", "Краснопресненская" и "Александровский сад" Московского метрополитена появились копировальные автоматы. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



С их помощью можно будет сделать срочную копию, а также отсканировать или распечатать документы с внешнего носителя. Новые автоматы также выручат пассажиров с печатью фотографий разных размеров, в том числе на документы.



Стоимость услуги сканирования одного листа документа составит 2 руб., копирования и черно-белой печати - 5 руб. Цветную фотографию размером 10х15 можно будет распечатать за 15 руб., а фото на документы размером 3.5 х 4.5 в количестве 8 штук - за 49 руб.



Решение о внедрении нового сервиса Московский метрополитен принимал по результатам опроса, которые проводился на портале "Активный гражданин". Голосование показало, что данным сервисом хотели бы воспользоваться почти 60% респондентов.



Копировальные автоматы самообслуживания установлены в метрополитене в рамках пилотного проекта продолжительностью 3 месяца. Если услуга окажется востребованной среди пассажиров, проект будет масштабирован.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 10.09.2019