Бортпроводники TUI fly France проведут забастовку во Франции 13-15 сентября

Во Франции 13-15 сентября пройдёт забастовка бортпроводников авиакомпании TUI fly France. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи возможны изменения в расписании, задержка и отмена авиарейсов.



TUIfly - немецкая авиакомпания, принадлежащая туристическому концерну TUI AG. Третья по величине авиакомпания Германии. Базируется в аэропорту Ганновер-Лангенхаген. Авиакомпания осуществляет как чартерные, так и регулярные перевозки. Авиакомпания была образована в 2007 году в результате слияния и реструктуризации авиакомпаний Hapag Lloyd Flug и Hapag Lloyd Express.



"AK&M" от 10.09.2019