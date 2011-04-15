Бортпроводники TUI fly France проведут забастовку во Франции 13-15 сентября
Во Франции 13-15 сентября пройдёт забастовка бортпроводников авиакомпании TUI fly France. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
В этой связи возможны изменения в расписании, задержка и отмена авиарейсов.
TUIfly - немецкая авиакомпания, принадлежащая туристическому концерну TUI AG. Третья по величине авиакомпания Германии. Базируется в аэропорту Ганновер-Лангенхаген. Авиакомпания осуществляет как чартерные, так и регулярные перевозки. Авиакомпания была образована в 2007 году в результате слияния и реструктуризации авиакомпаний Hapag Lloyd Flug и Hapag Lloyd Express.