British Airways отменяет ряд рейсов в Великобритании

В Великобритании ряд рейсов авиакомпании British Airways будет отменен 10 сентября 2019 года по причине забастовки пилотов. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Аналогичная акция планируется и 27 сентября.

British Airways летает более чем по 200 направлениям по всему миру. British Airways осуществляет большинство рейсов из Терминала 5 лондонского Хитроу.





"AK&M" от 10.09.2019