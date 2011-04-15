British Airways отменяет ряд рейсов в Великобритании

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В Великобритании ряд рейсов авиакомпании British Airways будет отменен 10 сентября 2019 года по причине забастовки пилотов. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
Аналогичная акция планируется и 27 сентября.
British Airways летает более чем по 200 направлениям по всему миру. British Airways осуществляет большинство рейсов из Терминала 5 лондонского Хитроу.
"AK&M" от 10.09.2019