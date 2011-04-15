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10/09/2019
13:36

Alitalia проведёт забастовку в Италии 23 сентября

В Италии 23 сентября 2019 года запланирована забастовка лётного состава и наземного персонала авиакомпании Alitalia. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

В этой связи возможны задержки и отмена авиарейсов.
Alitalia - итальянская авиакомпания, крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Штаб-квартира - в Риме, аэропорт Фьюмичино (Леонардо Да Винчи). Основана в 1946 году под названием Aerolinee Italiane Internazionali. 30 декабря 2008 года начата процедура объединения с итальянской авиакомпанией Air One, 13 января 2009 года основной этап объединения был закончен, внесены изменения в системы бронирования и скорректированы расписания рейсов. Рейсы выполняются из аэропортов: Рим (Леонардо да Винчи), Милан (Мальпенса), Турин, Венеция (Марко Поло), Неаполь (Каподичино) и Катания (Фонтанаросса).

"AK&M" от 10.09.2019
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