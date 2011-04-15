Импорт легковых машин в РФ за январь-июль вырос на 5.4%, грузовых - на 23.7%

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Физический объём импорта легковых машин в Россию за январь-июль 2019 года вырос на 5.4% до 171.2 тыс. штук по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в материалах ФТС.
Импорт грузовых автомобилей вырос на 23.7% до 16.2 тыс.
"AK&M" от 10.09.2019