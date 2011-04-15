Импорт мяса за январь-июль вырос на 2.6% до 229.6 тыс. т

Физический объём импорта свежего и мороженого мяса за январь-июль 2019 года вырос на 2.6% до 229.6 тыс. т по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в материалах ФТС.



Физический объём импорта свежего и мороженого мяса птицы увеличился на 3.4% до 129.4 тыс. т.



Импорт сыра и творога вырос на 10.5% до 151.6 тыс. т, молока и сливок сгущенных - на 22.7% до 104.3 тыс. т





"AK&M" от 10.09.2019