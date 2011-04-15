Объём экспорта из РФ легковых автомобилей за январь-июль вырос на 30.4%

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Физический объем экспорта легковых автомобилей из РФ за январь-июль 2019 года вырос на 30.4% до 64.5 тыс. Об этом говорится в материалах ФТС.
В денежном выражении экспорт вырос на 30.4% до $917.4 млн.
Экспорт грузовых автомобилей увеличился на 2.8% до 7.3 тыс., в денежном выражении - на 20.2% до $188.7 млн.
"AK&M" от 10.09.2019