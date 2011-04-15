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10/09/2019
18:44

Объём экспорта из РФ легковых автомобилей за январь-июль вырос на 30.4%

Физический объем экспорта легковых автомобилей из РФ за январь-июль 2019 года вырос на 30.4% до 64.5 тыс. Об этом говорится в материалах ФТС.

В денежном выражении экспорт вырос на 30.4% до $917.4 млн.
Экспорт грузовых автомобилей увеличился на 2.8% до 7.3 тыс., в денежном выражении - на 20.2% до $188.7 млн.


"AK&M" от 10.09.2019
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