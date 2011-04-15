Доходы от экспорта нефти из РФ в январе-июле уменьшились на 2.9% до $69.284 млрд

Доходы России от экспорта нефти в январе-июле 2019 года уменьшились на 2.9% до $69.284 млрд в годовом исчислении. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.



Физический объём экспорта нефти в январе-июле вырос на 1.4% до 149.559 млн т.



Объём экспорта нефтепродуктов в январе-июле уменьшился на 12.3% до $39.269 млрд, физический объём сократился на 8.8% до 81.784 млн т.





"AK&M" от 10.09.2019