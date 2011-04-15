На Киевском направлении МЖД построят станцию Аминьевская. Об этом сообщила столичная мэрия.



Она появится на перегоне между платформами Матвеевское и Очаково.



Остановочный пункт улучшит транспортную доступность районов Раменки и Очаково-Матвеевское.



Он будет включать три платформы протяжённостью 300 м с навесами, кассовый зал с техническими помещениями и пункт охраны с турникетами. На выходах предусмотрено по два эскалатора для подъема и спуска, а также лестница. Для маломобильных пассажиров запроектированы лифты.



Общая площадь застройки составит порядка 2 тыс. кв. м.



"AK&M" от 10.09.2019