Объём экспорта водки из РФ в январе-июле вырос на 14.7% до $78.7 млн

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Объём экспорта водки из РФ в январе-июле 2019 года в денежном выражении вырос на 14.7% до $78.7 млн в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные ФТС.
Физический объём экспорта увеличился на 5.9% до 1.107 млрд декалитров.
"AK&M" от 10.09.2019