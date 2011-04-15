Объём экспорта водки из РФ в январе-июле вырос на 14.7% до $78.7 млн

Объём экспорта водки из РФ в январе-июле 2019 года в денежном выражении вырос на 14.7% до $78.7 млн в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные ФТС.



Физический объём экспорта увеличился на 5.9% до 1.107 млрд декалитров.





"AK&M" от 10.09.2019