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10/09/2019
16:35

В Москве ввели более 3 млн кв. м жилья с начала года

В Москве ввели более 3 млн кв. м жилья с начала года, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В прошлом году за тот же период было возведено 1.4 млн "квадратов" жилья, сейчас этот показатель вырос более чем в два раза. Такой прирост объясняется завершением проектов, которые находились в высокой степени готовности", - сказал С.Лёвкин. По его словам, большинство жилых объектов в столице строится на средства инвесторов. В этом году они ввели в эксплуатацию около 3 млн "квадратов" жилья. За счёт бюджета сдано более 400 тыс. кв. м.

"Также мы уделяем особое внимание развитию социальной инфраструктуры. С начала года введено 14 детсадов, шесть школ и блоков начальных классов, два лечебных учреждения, пять спортивных объектов. Кроме того, в городе появилось 13 гостиниц и апарт-отелей, семь промышленно-производственных объектов, благодаря которым в столице создаются рабочие места", - добавил С.Лёвкин.


"AK&M" от 10.09.2019
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