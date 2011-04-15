В Новой Москве появится инновационный логистический центр

Власти выдали разрешение на строительство ещё четырёх корпусов логистического центра (третий этап) в поселении Марушкинское Новой Москвы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Комплекс зданий возводит инвестор рядом с деревней Давыдково. Первые две очереди уже сданы. Разрешение на строительство третьей очереди действует до мая 2021 года", - сказал О.Антосенко.



Инновационный логистический центр предназначен для приёма, хранения, сортировки и отправки промышленных товаров, не требующих специальных условий, а также для комплектации продукции, находящейся на складах, и отправки её заказчику.



В рамках третьего этапа построят четыре административно-складских корпуса площадью около 50 тыс. кв. м, а также объекты инженерной инфраструктуры: модульные газовые котельные, газгольдеры, несколько блочных трансформаторных подстанций.



Всего в комплексе будет 25 складских зданий площадью около 270 тыс. кв. м. Застройщик - ООО "Внуково Логистик".



"AK&M" от 10.09.2019