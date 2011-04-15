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10/09/2019
15:44

В Новой Москве появится инновационный логистический центр

Власти выдали разрешение на строительство ещё четырёх корпусов логистического центра (третий этап) в поселении Марушкинское Новой Москвы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Комплекс зданий возводит инвестор рядом с деревней Давыдково. Первые две очереди уже сданы. Разрешение на строительство третьей очереди действует до мая 2021 года", - сказал О.Антосенко.

Инновационный логистический центр предназначен для приёма, хранения, сортировки и отправки промышленных товаров, не требующих специальных условий, а также для комплектации продукции, находящейся на складах, и отправки её заказчику.

В рамках третьего этапа построят четыре административно-складских корпуса площадью около 50 тыс. кв. м, а также объекты инженерной инфраструктуры: модульные газовые котельные, газгольдеры, несколько блочных трансформаторных подстанций.

Всего в комплексе будет 25 складских зданий площадью около 270 тыс. кв. м. Застройщик - ООО "Внуково Логистик".

"AK&M" от 10.09.2019
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