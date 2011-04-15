Доходы РФ от экспорта электроэнергии в январе-июле выросли на 42.2%

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Доходы РФ от экспорта электроэнергии в январе-июле 2019 года выросли на 42.2% до $508.3 млн в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные ФТС.
Физический объём экспорта электроэнергии увеличился на 24.7% до 10.932 млрд кВт ч.
"AK&M" от 10.09.2019