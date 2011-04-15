На БКЛ построено три четверти тоннелей метро

Проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро выполнена на 72%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"На БКЛ готовы фактически три четверти тоннелей. Работы ведутся с опережением графика. План проходки перевыполнен на северо-восточном участке: построены перегоны от "Нижегородской" до "Стромынки", продолжается строительство левого и правого тоннелей на участке от "Стромынки" до "Савёловской"", - сказал М.Хуснуллин.



Заммэра отметил, что также с опережением сроков строится южный участок кольца.



"Готовы правые тоннели между станциями "Каховская" до "Зюзино" и от "Воронцовской" до "Улицы Новаторов". Здесь уже возводят левые тоннели. Кроме того, ведётся проходка обоих тоннелей между станциями "Улица Новаторов" и "Проспект Вернадского", - подчеркнул М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса добавил, что на юго-западе БКЛ построено четыре тоннеля между "Аминьевским шоссе" и "Проспектом Вернадского", пройдён левый перегонный тоннель от станции "Аминьевское шоссе" до переходной камеры.



"На западном участке завершена проходка тоннелей между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения", на восточном - от монтажной камеры возле станции "Текстильщики" до "Нижегородской"", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, на БКЛ строят как традиционные для московского метро однопутные тоннели, которые возводят при помощи тоннелепроходческих комплексов диаметром шесть метров, так и двухпутные - щитами диаметром 10 м.



Напомним, БКЛ - самый масштабный проект в истории метростроения в России и в мире. Длина нового кольца составит около 70 км с 31 станцией.



Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии



Шесть станций БКЛ открылись в 2018 году: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савёловская".



Работы по проектированию и строительству развернуты на всех участках БКЛ. Готово уже более 70% тоннелей Большого кольца.



До конца 2019 года планируется завершить строительство участка Некрасовской линии от станции "Косино" до "Авиамоторной" (последняя войдёт в состав БКЛ), а также участка Большой кольцевой линии от "Авиамоторной" до "Лефортово".



"AK&M" от 10.09.2019