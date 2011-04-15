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10/09/2019
16:06

Недельные расходы россиян снизились на 10%

После трёх недель роста в период со 2 по 8 сентября 2019 года объём ежедневных трат россиян резко пошёл на спад. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

Среднестатистическая семья на 36-й неделе года, со 2 по 8 сентября, потратила на товары повседневного спроса порядка 4.107 тыс. руб., что на 10.1% меньше, чем неделей ранее.

В аналогичном периоде в прошлом году расходы россиян были ещё меньше, чем на минувшей неделе текущего года - разница составила 1.1%.

Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, рост недельных расходов в анализируемом периоде оказался равен 40.5%.


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