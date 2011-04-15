Роснефть ещё раз подтвердила свою позицию в отношении деятельности компании в Венесуэле. Об этом сообщила пресс-служба компании в связи с заявлениями спецпредставителя США Эллиотта Абрамса.



"Роснефть является инвестором в нефтегазовый сектор Венесуэлы и являлась таковым задолго до введения санкций США против Венесуэлы. Соответственно, любые попытки ограничить компанию или её дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах, в частности, путём поставки венесуэльской нефти и осуществления встречных поставок нефтепродуктов в погашение существующей задолженности или путём участия в совместных предприятиях, будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей. В этой связи, компания оставляет за собой право защищать свои инвестиции в соответствующих национальных и международных инстанциях.



Более того, угрозы введения санкций в отношении компании или её структурных подразделений и одновременное наличие ряда генеральных лицензий, позволяющих американским лицам продолжать осуществлять некоторые виды деятельности с PdVSA, в том числе, в рамках существующих задолженностей или в рамках совместных предприятий, можно расценивать со стороны американских властей как недобросовестную конкуренцию, направленную на получение преимуществ американскими компаниями на мировом рынке нефти.



Все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании и её структурных подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках заключенных до введения санкций предоплатных контрактов и не преследуют какие-либо интересы, кроме обеспечения возврата сделанных ранее инвестиций. Более того, главным бенефициаром поставок топлива в страну является народ Венесуэлы, который покупает поставляемое топливо по субсидированным от правительства ценам.



Одновременно Роснефть считает, что имеющие место в настоящее время заявления со стороны американских властей нацелены на создание дополнительной напряжённости на мировом рынке, что, в конечном итоге, отражается на инвестиционной стоимости компании. Роснефть готова вести открытый диалог с органами власти США для разъяснения своей позиции", - говорится в заявлении компании.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



"AK&M" от 10.09.2019