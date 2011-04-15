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10/09/2019
16:31

"Внуково" и Mouzenidis заключат соглашение о развитии выездного туризма в Грецию

Международный аэропорт "Внуково" и Mouzenidis Group заключат соглашение о стратегическом развитии выездного туризма в Грецию. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Партнёрство компаний даст возможность авиаперевозчику Ellinair (входит в Mouzenidis) увеличить парк воздушных судов, базируемых в аэропорту "Внуково", а также расширить маршрутную сеть авиакомпании за счёт выполнения рейсов в новые аэропорты Греции. Кроме того, взаимовыгодное партнёрство в течение 3-5 лет позволит увеличить долю туроператора Mouzenidis Travel на рынке выездного туризма в Грецию до 40% с 30%.

В свою очередь, увеличение количества рейсов и расширение маршрутной сети стабильного европейского перевозчика приведёт к увеличению пассажиропотока "Внуково" и, как следствие, к улучшению его экономических показателей.

Mouzenidis Travel - лидер туристического рынка Восточной Европы по направлению Греция, основа греческого холдинга Mouzenidis Group, объединяющего сегодня почти два десятка компаний.

Mouzenidis Group - это более 60 офисов в 16 странах Европы и стран СНГ, более 2 тыс. сотрудников, обширная полётная программа, прямые рейсы из Греции в десятки городов.


"AK&M" от 10.09.2019
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