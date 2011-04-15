ФНС разъяснила, когда в чек нужно включать ИНН покупателя.

Как говорится в материалах службы, ИНН покупателя указывается в кассовом чеке или БСО при выплате его выигрыша в лотерею или в азартных играх, а также при получении страховой премии или при страховой выплате. Если у физического лица нет ИНН - вносятся серия и номер его паспорта.



Также ИНН покупателя указывается чеке (БСО) при расчётах между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием наличных или электронных денежных средств.



"AK&M" от 10.09.2019