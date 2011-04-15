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10/09/2019
18:11

Чистый отток капитала из РФ в январе-августе вырос в 1.3 раза

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-августе 2019 года вырос в 1.3 раза до $26.1 млрд. Об этом свидетельствует информация Банка России.

На динамику показателя повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков и прочих секторов.

Совокупные внешние обязательства, сформировавшиеся вследствие разнонаправленных потоков по погашению внешнего долга банками и привлечению средств прочими секторами, оказали практически нейтральное влияние на величину результирующего показателя.


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