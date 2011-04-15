В нескольких районах Москвы планируют построить ещё три канатные дороги, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Рассматриваются три направления: автовокзал "Южные ворота" - станция метро "Алма-Атинская" - Капотня; станция метро "Нагатинская" - набережная Марка Шагала; парк "Остров Мечты" - Бобровый остров - станция метро "Нагатинский затон". Прорабатывается трассировка маршрутов, но к проектированию пока не приступили", - сказала Ю.Княжевская.



По её словам, канатная дорога от автовокзала "Южные ворота" до Капотни обеспечит новую связь между территориями как дополнительный транспортный сервис. По прогнозам специалистов, она в разы сократит время в пути жителям Капотни и Братеево и обеспечит дополнительный маршрут к автовокзалу "Южные Ворота".



Строительство канатной дороги на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) от набережной Марка Шагала до станции метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии обусловлено активной застройкой промзоны и экономией времени в пути до ближайшего метро.



Третий маршрут соединит парк "Остров Мечты" с будущей станцией метро "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии. Дорога пройдёт над Москвой-рекой и создаст возможность комфортного посещения парка.



Напомним, первую Московскую канатную дорогу открыли в ноябре 2018 года. Она соединила Воробьёвы горы и спорткомплекс "Лужники".



Московская канатная дорога работает ежедневно с 12:00 до 20:00. Войти и выйти можно на двух станциях: "Лужники" (рядом со стадионом) и "Воробьёвы горы" (у смотровой площадки).



"AK&M" от 10.09.2019