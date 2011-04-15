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10/09/2019
18:07

В Москве построят дублёр Люблинской улицы

На юго-востоке столицы построят ещё одну вылетную магистраль. Она пройдёт от Третьего транспортного кольца (ТТК) до развязки МКАД - Бесединское шоссе и станет дублером Люблинской улицы, говорится в материалах Стройкомплекса.

Длина магистрали составит 15 км. На ней будет по три полосы для движения в каждом направлении.

"Трасса пройдёт по участкам Бесединского шоссе и улице Люблинская, а на пересечении улиц Люблинская и Нижние Поля начнётся новая дорога", - ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, цитируемый в сообщении.

По его словам, это будет новая вылетная магистраль, которая протянется через промзону "Южный порт" и дублёр Люблинской улицы. Строительство могут начать уже в этом году.

По новой дороге запустят маршруты наземного общественного транспорта (кроме участка 2-го Южнопортового проезда и Бесединского шоссе - от Братеевской улицы до МКАД). Для этого сделают остановки и заездные карманы. На трассе предусмотрено восемь надземных и подземных пешеходных переходов.


"AK&M" от 10.09.2019
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